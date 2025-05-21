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 | Berkay Alptekin

Gönüllü dönüş programı başladı! Trump ceplerine para bile koyacak

Donald Trump ve yönetimi, gönüllü geri dönüş programının ilk aşamasında onlarca göçmeni ülkelerine gönderdi. İlk aşama olarak 68 göçmen Honduras ve Kolombiya'ya 1000 dolarlık destek ile döndü.

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Gönüllü dönüş programı başladı! Trump ceplerine para bile koyacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 10:33

Trump yönetimi, yasa dışı yollarla ABD sınırları içerisinde bulunan göçmenlerden 68'ini gönüllü geri dönüş programı kapsamında Honduras ve Kolombiya'ya yolladı.

Gönüllü olarak ülkeyi terk eden kişilere, 1000 dolar yüklü bir banka kartı verilmesinin yanı sıra ABD'ye yasal yollardan giriş başvurusu yapma hakkı da teklif ediliyor.

Program kapsamında, aralarında 19 çocuğun da bulunduğu 38 Honduraslı, ülkenin kuzeyindeki San Pedro Sula kentine ulaştı.

Gönüllü olarak ülkeyi terk eden Kevin Antonio Posadas, Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan olduğunu belirterek, 3 yıldır Houston'da yaşadığını ancak Trump yönetiminin teklifi açıklamasının ardından Honduras'a dönmeyi düşünmeye başladığını söyledi.

Gönüllü dönüş programı başladı! Trump ceplerine para bile koyacak

"UÇUŞ MASRAFINDAN TASARRUF EDİYORSUNUZ"

Ailesini görmek istediğini belirten Posadas, sürecin kolay geçtiğini ve üç gün içinde sonuçlandığını ifade ederek, "Gitme niyetiniz varsa uçuş masrafından tasarruf ediyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

Posadas, sınır dışı edilme endişesi duymadığını, bir süredir dönmeyi düşündüğünü ve ABD'ye geçmek için yasal başvuru hakkını değerlendireceğini ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, "ABD'de yasa dışı bulunanlar, ayrılışlarını kontrol altına almak ve eve dönmek için CBP Home Uygulaması'nı kullanmalı. Aksi takdirde para cezası, tutuklama ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalır; ayrıca geri dönmelerine izin verilmez." diye konuştu.

Honduras Dışişleri Bakan Yardımcısı Antonio Garcia, hükümetin geri dönen göçmenlere 100 dolar nakit ve temel ihtiyaç malzemeleri satan devlet mağazasında kullanabilecekleri 200 dolar kredi desteği sağlayacağını açıkladı.

Garcia, gönüllü geri dönüş programı kapsamında gelenler arasında ABD doğumlu dört çocuğun da bulunduğunu belirtti.

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