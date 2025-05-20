Goodyear’da dev skandal: Sevgilisi, şirket CEO'sunun eşini öldürmekten tutuklandı

Lastik devi Goodyear’da büyük bir skandal patlak verdi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Chris Delaney’in sevgilisi, eşi Carmel Delaney’i öldürdüğü gerekçesiyle Belçika polisi tarafından tutuklandı.

Dünyanın en önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear dünya çapnda ses getiren bir skandalla sarsıldı. Olayın merkezindeki isim ise 2017 yılından bu yana Goodyear’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika operasyonlarının başında yer alan şirket CEO'su Chris Delaney.

HIRSIZLIK SANILIYORDU

Skandalın merkezindeki isim olan Delaney, 17 Mart’ta Brüksel’deki evine döndüğünde, eşi Carmel’i en az dört bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulmuştu. Olayın ardından yerel medya ve yetkililer, cinayetin bir hırsızlık girişimi sırasında işlendiği ihtimali üzerinde duruyordu. Güvenlik kameralarına göre, Carmel eve gelmeden kısa süre önce maskeli bir kişi binaya girmişti. Herhangi bir zorlama izine rastlanmamasına rağmen, evden üç adet pahalı saatin kaybolduğu tespit edildi.

KADIN DA EVLİ ÇIKTI

Ancak Carmel’in cenazesinden iki gün sonra olay bambaşka bir boyut kazandı. Delaney’in şirkette asistanlığını yapan Griet Vandeput, polis tarafından gözaltına alındı. Vandeput’un Delaney ile gizli bir ilişkisi olduğu ve kendisinin de evli olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalındığı bildirilen saatler bulundu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Vandeput hakkında, “el yapımı bir silahla cinayet işlemek” suçlamasıyla dava açıldı. Goodyear şirketi ise Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, hem Vandeput hem de Delaney’in artık şirkette çalışmadığını ve gerekirse yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.