Google Haritalar 6 ürkütücü yeri tesadüfen kaydetti! İşte tüyler ürperten görüntüler
Yer yüzünden ve uzaydan dünyanın 3 boyutlu haritasını sunan Google Haritalar ve Google Earth insanların birçok yeri keşfetmesine olanak sağlıyor. Kimi zaman çölde kimi zaman kutuplarda insanların gözden kaçırdığı pek çok detay ortaya çıkabiliyor. İşte Google tarafından kaydedilmiş bu zamana kadar ki en korkunç 6 görüntü...
BAHAMALAR
Kimse dokunmaya cesaret edemediği Pablo Escobar'ın batan uçağı. Bahamalar'da yer alan Norman's Cay'de batan uçağın görüntüsü de Google tarafından kaydedildi.
FLORİDA'DA KAYDEDİLEN GİZEMLİ ARABA
1997 yılında kaybolan William Moldt'un gizemli arabası Google tarafından tam 22 yıl sonra görüntülendi.
2019 yılında yapılan incelemelerin ardından Moldt'un gölete düştüğünü ve cesedin yıllardır arabanın içinde olduğu belirlendi.
KARDA BELİREN ÜRKÜTÜCÜ SİLÜET
Antarktika'da 2020 yılında kaydedilen insana benzeyen silüetin sırrı ise bir türlü çözülemedi. Cesede benzeyen görüntünün bir bilim insanına ait olduğu iddia edilse de olay bir türlü netliğe kavuşturulamadı.
'YANLIŞ ADAMA GÜVENDİNİZ'
Tanzanya'nın Irugwa adasında kaydedilen gizemli yazılar seneler sonra bile çözülemedi. Görüntülerde yer alan kırmızı lekeli odanın kapısında yazan "yanlış adama güvendiniz" yazısı ise dikkat çekiyor.
ARİEL CASTRO'NUN KORKUNÇ EVİ
Ohio'da bulunan bu ev 3 kadına adeta zindan oldu. Ariel Castro isimli adam 3 kadını kaçırarak senelerce tecavüz etti. 10 yıl boyunca kadınları esir tutan Ariel Castro'ya bin yıldan fazla hapis cezası verildi. Castro'nun cezaevinde intihar ettiği bildirilmişti.
HAYALETLİ KİLİSE
Çek Cumhuriyeti'nde terk edilmiş bir kilisede kaydedilen görüntüler korku filmlerini aratmadı.1352 yılında inşa edilen bir kilisede Hayalet benzeri heykeller yer alıyor.