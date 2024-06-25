Google Haritalar 6 ürkütücü yeri tesadüfen kaydetti! İşte tüyler ürperten görüntüler

25 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:47

BAHAMALAR

Kimse dokunmaya cesaret edemediği Pablo Escobar'ın batan uçağı. Bahamalar'da yer alan Norman's Cay'de batan uçağın görüntüsü de Google tarafından kaydedildi.

FLORİDA'DA KAYDEDİLEN GİZEMLİ ARABA

1997 yılında kaybolan William Moldt'un gizemli arabası Google tarafından tam 22 yıl sonra görüntülendi.

2019 yılında yapılan incelemelerin ardından Moldt'un gölete düştüğünü ve cesedin yıllardır arabanın içinde olduğu belirlendi.

KARDA BELİREN ÜRKÜTÜCÜ SİLÜET

Antarktika'da 2020 yılında kaydedilen insana benzeyen silüetin sırrı ise bir türlü çözülemedi. Cesede benzeyen görüntünün bir bilim insanına ait olduğu iddia edilse de olay bir türlü netliğe kavuşturulamadı.

'YANLIŞ ADAMA GÜVENDİNİZ'

Tanzanya'nın Irugwa adasında kaydedilen gizemli yazılar seneler sonra bile çözülemedi. Görüntülerde yer alan kırmızı lekeli odanın kapısında yazan "yanlış adama güvendiniz" yazısı ise dikkat çekiyor.

ARİEL CASTRO'NUN KORKUNÇ EVİ

Ohio'da bulunan bu ev 3 kadına adeta zindan oldu. Ariel Castro isimli adam 3 kadını kaçırarak senelerce tecavüz etti. 10 yıl boyunca kadınları esir tutan Ariel Castro'ya bin yıldan fazla hapis cezası verildi. Castro'nun cezaevinde intihar ettiği bildirilmişti.

HAYALETLİ KİLİSE

Çek Cumhuriyeti'nde terk edilmiş bir kilisede kaydedilen görüntüler korku filmlerini aratmadı.1352 yılında inşa edilen bir kilisede Hayalet benzeri heykeller yer alıyor.