Google Street View görüntüsü polisin cinayet davasını çözmesine yardımcı oldu

19 Aralık 2024 07:17 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 07:28

İspanya'da kuzeyindeki bir kasabada bir adamın büyük beyaz bir plastik poşeti arabasının bagajına yüklediğini gösteren görüntü cinayeti çözdü. Fotoğrafın kaynağı ise Google Street View uygulaması.

Dünyanın dört bir yanındaki sokakların kameralarla donatılmış araçlar tarafından görüntülenmesini sağlayan Google Street View'da bir adamın büyük beyaz bir plastik poşeti arabasının bagajına yüklediğini gösteren görüntü, İspanya​'nın kuzeyinde bir kasabada işlenen bir cinayet vakasının çözülmesine yardımcı oldu.

EL ARABASIYLA TAŞIMIŞ

Vaka​, Google araçlarının 15 yıl sonra Tajueco kasabasını ziyaret ettiği sırada kayıt altına alındı. İddiaya göre kurbanın cesedinin kaldırıldığı iddia edilen anı tam olarak görüntüleyen Google aracı, çektiği bu kare ile geçtiğimiz ay iki kişi tutuklanmasını sağladı.

Yetkililer, yine aynı aracın çektiği başka bir fotoğraf dizisinde de bir kişinin el arabasıyla büyük bir beyaz paketi taşıdığını gösteren bulanık bir siluetin yer aldığını söyledi. Ancak polis, bu görüntünün davanın çözümünde "belirleyici" olmadığını vurguladı.

ŞÜPHELİ MESAJLAR VE GÖZALTILAR

İspanyol El País gazetesine göre, kurbanın 33 yaşında bir Küba vatandaşı olduğu belirtildi. Kurban, 2023 yılının Ekim ayında kaybolmuş ve yakın bir akrabası, kurbanın telefonundan gelen şüpheli mesajların ardından durumu polise bildirmişti. Mesajlarda, kurbanın bir kadınla tanıştığı, İspanya'dan ayrılacağı ve telefonunu elden çıkaracağı yazıyordu.

12 Kasım'da polis, kayıp kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadın ile aynı kadının eski partneri olduğu belirtilen bir başka erkeği gözaltına aldı. Bu ayın başlarında, kurbana ait olduğu düşünülen çürümüş bir gövde, kasabadaki bir mezarlıkta bulundu. Şüpheliler bu gelişmeler üzerine tutuklanırken, dava üzerindeki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.