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 | Berkay Alptekin

Google uydusu yakaladı! Dünya'daki gizemli kara delik böyle görüntülendi

Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki garip yapı komplo teorisyenlerini heyecanlandırdı. Birçok komplo ortaya atılırken gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı.

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Google uydusu yakaladı! Dünya'daki gizemli kara delik böyle görüntülendi
KAYNAK:
The Mirror
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:25

Uydular tarafından Dünya yüzeyinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde tespit edilen gizemli 'kara delik' komplo teorisyenlerini heyecanlandırdı. Google Haritalar'da bulunan Güney Pasifik'teki karanlık bir üçgene ait görüntüler hiç şüphesiz tuhaf görünüyor ve pek çok kişi bunun çok gizli bir askeri üssü maskelemek için teknoloji devi tarafından bulanıklaştırıldığını düşünüyor.

Diğerleri ise bunun gezegenin çekirdeğine giden derin bir delik ya da park etmiş bir uzaylı gemisi olabileceğini ileri sürdü. Bu teoriler yanlış olsa da, gerçekte teoriler kadar dikkat çekici: ışığı yutan ve kuşları öldüren karanlık bir boşlukla gezegendeki en garip yerlerden biri.

Live Science'ın haberine göre görüntü aslında Güney Pasifik'te, Avustralya'nın yaklaşık 6437 km doğusundaki Vostock Adası'nı gösteriyor. Kiribati Cumhuriyeti'ni oluşturan 33 adadan biri olan bu ada, sadece 0,1 mil karelik bir alana sahip, ıssız küçük bir mercan adası.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Peki ya siyah üçgen? Bu alışılmadık görünümün, adanın neredeyse tamamını kaplayan Pisonia ağaçlarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Koyu yeşil olan ağaçlar çok sıkışık oldukları için yörüngeden çok daha koyu görünürler. Yükseklikleri 100 metreye kadar ulaşan bu ağaçlar o kadar sık büyüyor ki altlarında başka hiçbir bitki yetişemiyor.

The Metro'ya göre Pisonia, kuşların yoğun gölgelik ve süper yapışkan tohumları arasında dolaşabilmeleri nedeniyle 'kuş katili' olarak da biliniyor. Ağaç örtüsü o kadar kalın ki bilim insanlarının adanın iç kısımlarını incelemesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kara delik nedir?
Kara delik, kütle çekiminin hiçbir madde veya elektromanyetik enerjinin kaçamayacağı kadar güçlü olduğu bir uzay-zaman bölgesidir. Albert Einstein’ın genel görelilik teorisi, yeterince yoğun bir kütlenin uzay-zamanı bükerek bir kara delik oluşturabileceğini öngörmektedir. Kaçışın olmadığı sınıra olay ufku denir.
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