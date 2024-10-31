Google’a 20 desilyon dolar ceza kesmişti! Rusya, 34 sıfırlı cezanın anlamını açıkladı

31 Ekim 2024 14:06 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:23

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünya devi arama motoru Google'a verilen ve büyük ses getiren 20 desilyon dolarlık cezaya dair konuştu. 34 sıfırlı sayının taşıdığı anlamı paylaştı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Google'a verilen 20 desilyon dolarlık büyük ses getiren cezaya dair soruları yanıtladı.

34 SIFIRLI (20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) CEZANIN ANLAMI NE?

Peskov, Rus mahkemeleri tarafından verilen astronomik para cezasının 'sembolik ögeler' içerdiğini söyledi. Google’ın Rus televizyon kanallarının faaliyetlerini kısıtlamaması gerektiğini vurgulayan Peskov, “Bu para cezası, Google yönetiminin buna dikkat etmesi ve durumu düzeltmesi için bir sebep olmalı" diye konuştu

34 sıfırlı bir sayıya tekabül eden cezanın rastgele belirlenmediğini ve özel olarak formüle edilmiş bir miktar olduğuna dikkatk çeken Peskov, "Bu sayı sembolik ögelerle dolu” dedi.

RUSYA İLE GOOGLA ARASINDAKİ SORUN NE?

Google aleyhine dava sürecini yürüten ismi verilmeyen bir avukat Rus RBK gazetesine yaptığı açıklamada, Google'ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararı neticesinde ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını belirtmişti.

Söz konusu para cezaları, YouTube’daki Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Google’a Rus mahkemeleri tarafından verilmiş ve ödenmediği için de her gün iki kat artmıştı. ABD merkezli şirket, Rusya'daki iştirakine de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022’de iflas süreci başlatmıştı.

ERİŞİMİ KALDIRILABİLİR

Google’ın Rusya’daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye erişmesi nedeniyle, şirkete ait hizmetlere Rusya’da erişim engeli getirilebileceği ifade ediliyor.

Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar iken 20 desilyon dolar, bu rakamın kentilyonlarca katı anlamına geliyor.