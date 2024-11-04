Gördükleri her şeyi yiyen dev kertenkeleler bölgeyi istila etti! Obur iştahları ekosisteme düşman

04 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:03

Arjantin'e özgü dev kertenkeleler ABD'nin Güney Karolina eyaletini istila etmeye başladı. Bölgede sayıları gitgide artan kertenkeleler, her bulduklarını yeme özellikleriyle yerel ekosisteme ciddi zararlar veriyor.

ABD'nin güneyinde ilk kez 2020 yılında görülen istilacı kertenkeleler, nesli tükenmekte olan türlerin de aralarında bulunduğu yerel ekosistemi tahrip etmeye başladı. 1,2 metre uzunluğa kadar büyüyebilen kertenkeleler, benekli pulları ve obur iştahlarıyla diğerlerinden ayrılıyor. Bilim insanları bu istilacı tür için ''Gördükleri her şeyi yiyorlar'' diyor.

DEV KERTENKELELER EKOSİSTEM DÜŞMANI

Eyalet Herpetoloğu Andrew Grosse, 27 ilçede toplam 114 gözlem bildirimi aldığını ancak yalnızca fotoğraf sağlayan veya kertenkelenin yakalanmasıyla sonuçlananları doğrulayabildiğini söyledi. Fakat durdurulamaz bir yayılma var. Üstelik serbest gezen kertenkeleler, yerel ekosistemi de parçalamaya başladı.

ÖNCE SAHİPLENDİLER SONRA SOKAĞA SALDILAR

ABD'de sadece 10 yılda yaklaşık 79 bin tane ithal edilen kertenkelelerin evcil hayvan olarak beslendikleri biliniyor. Fakat son zamanlarda sahiplerinin 'yönetilemeyecek kadar büyüdükleri' için onları doğaya saldıkları iddia edildi.

Seçici yiyici olmayan dev kertenkeleler, nesli tükenmekte olan çekirgeleri ve yavru gopher kaplumbağalarının peşine düştüler.

SICAK HAVAYA UYUM SAĞLIYORLAR

Bu kertenkeleler, değişen iklim şartlarına da ayak uydurabiliyor. Vücut sıcaklığını mevcut iklimden 50 derece daha fazla yükseltebilme yeteneği sayesinde çoğu soğuk hava koşuluna dayanabiliyor.

Öte yandan kertenkelelerin ayrıca kış uykusuna yatmaları bekleniyor, bu da soğuk kış havasının gelmesiyle haftalarca hareketsiz kalmalarına neden olacak.