Görenler inanamadı! Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris sokaklarında yürüdü

30 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:12

Paris sokaklarında ilginç anlar yaşandı. Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-Un'a benzeyen üç kişi beraber dolaşırken görüldü. 3'lü Paris sokaklarında gezen insanlar tarafından ilgi odağı oldu.

TRUMP, PUTİN VE KİM PARİS SOKAKLARINDA

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’a benzeyen üç kişi, birlikte gezerken ortaya bu ilginç anlar çıktı.