Görme engelli çift oğullarının öldüğünü günlerce fark edemedi! İçler acısı durum böyle ortaya çıktı

31 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:42

Hindistan'da yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. 60 yaşındaki Kaluva Ramana ve 65 yaşındaki Shantikumara Kumari, 30 yaşındaki oğulları Pramod'un ölümünü 4 gün boyunca fark edemedi. Komşuları, evden gelen kötü koku üzerine polise başvurunca acı gerçek ortaya çıktı.

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Hindistan'da meydana gelen içler acısı olay dünya basınında da yer aldı. 60 yaşındaki Kaluva Ramana ve 65 yaşındaki Shantikumara Kumari, 30 yaşındaki oğullarının öldüğünü görme engelli oldukları için fark edemedi. Evden gelen kötü kokular üzerine komşular polise haber verdi.

YEMEK VE SU İSTEDİLER, CEVAP ALAMADILAR

Yaşlı çift, oğulları Pramod'un ölümünden sonra kendisinden yemek ve su istediklerini fakat cevap alamadıklarını söyledi. Çift, yürüyemedikleri ve seslerinin zayıf çıkması nedeniyle seslerini duyuramadıklarını düşündüklerini, komşularına da bu yüzden haber veremediklerini söyledi.

Polis, yarı bilinçsiz halde, ağızlarından köpükler gelen yaşlı çifti bulduğunda hayatını kaybeden oğullarının da cesedinin çürümeye yüz tuttuğunu fark etti. Polis, yaşlı çifte yemek ve su verip büyük oğulları Pradeep'in yanına yerleştirdi. Yaşlı çifte gerekli desteğin sağlanacağı da belirtildi.

EŞİ KIZLARINI DA ALIP EVİ TERK ETMİŞTİ

Times of India'nın haberine göre polis, Pramod'un anne babasına yemek verdikten sonra uykusunda öldüğünü tahmin ediyor. Polis memuru Surya Nayak, "Seslerinin zayıf olması nedeniyle komşular yardım çağrılarını duymamış olabilir. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak" dedi.

Hindustan Times'a göre, alkol bağımlısı olduğu belirtilen Pramod'un eşinin, iki kızlarını alarak evi terk ettiği öğrenildi. Pramod'un cesedi, ölüm tarihi ve nedeninin belirlenmesi için hastaneye gönderildi.