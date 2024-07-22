Görüntüler yayıldı, ünlendi: 80 yaşında, 4 silahlı soyguncuyu alt etti

22 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:54

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

Bakkal sahibi 80 yaşındaki James Craig Cope, Kaliforniya'nın Norco kasabasında 4 silahlı soyguncuyu geri püskürtmesiyle tanınır hale geldi. Cope'nin soyguncuları alt ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TEK ATIŞTA SOYGUNCULARI ALT ETTİ

Olay, geçtiğimiz hafta sonu siyah bir SUV model aracın dükkanın önüne gelmesiyle başladı. Araçtan soygunculardan biri indi ve bakkala girdi. Cope, silahlı kişiyi fark eder etmez av tüfeğiyle saldırganı hedef aldı ve tek atışla vurdu. Yaralanan soyguncu, ''Kolumu uçurdu!'' diye bağırarak dükkandan kaçtı.

SADECE SOYGUNLA SUÇLANMIYORLAR

Kaçan 4 soyguncu, bir hastanede yakayı ele verdi. Polis, soyguncuları tutukladı ve her biri için 500 bin dolar kefalet belirledi. Saldırganlar sadece soygunla değil, yaşlı istismarı ve yasa dışı silah taşıma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Polis, Cope'yi cesaretli davranışını nedeniyle takdir ederken iş arkadaşı Tamara Gibbons ise "Bu olay, yaşlı insanların da kendilerini savunabileceğini gösteriyor," dedi.

GÖRÜNTÜLER DESTEĞİ DE ARTIRDI

Öte yandan Cope'nin silahlı soyguncuları alt etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması nedeniyle artan ünü, dükkan önünde destek gösterilerini de beraberinde getirdi.