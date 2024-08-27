Göz kanatan dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri Pakistan'da baş gösterdi!

27 Ağustos 2024 15:33 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:05

Pakistan'da göz kanamasına neden olabilen dünyanın en ölümcül hastalıkları arasında olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına 14 yaşındaki bir çocuk yakalandı. Enfekte kenelerin ısırmasıyla ya da enfekte hayvan kanıyla doğrudan temas yoluyla insanlara geçen hastalık 14 yaşındaki bir erkek çocukta görüldü.

Quetta'daki Fatima Jinnah Göğüs Hastanesi, Arab News'e yaptığı açıklamada, çocuğun virüse yakalandığını doğruladı. Tesisin yardımcı tıbbi müdürü Dr. Zubair Mandokhail, "Enfekte hasta Kongo izolasyon koğuşunda tedavi ediliyor, ancak raporu henüz doğrulanmamış başka bir şüpheli Kongo hastamız da var" dedi.

Pakistan'da bu yıl 84 KKKA vakası görüldü ve bu hastalıktan beş ölüm bildirildi.

HASTALIK HASTALIĞI DOĞURUYOR

KKKA semptomları hafif ateşli, grip benzeri bir hastalıktan, kanama, çoklu organ yetmezliği ve şokla karakterize şiddetli birçok hastalığa neden olabiliyor.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİNİN BELİRTİLERİ

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığının tipik belirtileri ateş, deride kanama, kas ve baş ağrıları, kusma ve ishal.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre hastalık, enfekte olan kişilerin yüzde 40'ına kadarını öldürüyor.