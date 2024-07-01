Gözünden mızrak benzeri ufak parça çıktı! Görme yetisi kötüleşen adamın başına gelen şoke etti

01 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:57

Kız çocukları erkek çocukları tarafından öldürülüyor! Ülke bu cinayetlerin önünü alamıyor

Kız çocukları erkek çocukları tarafından öldürülüyor! Ülke bu cinayetlerin önünü alamıyor

ABD'de arı saldırısına uğrayan 55 yaşındaki adam, 2 gün sonra görme yetisini kaybetmeye başladı. Gözündeki ağrı, dayanılmaz bir hal alınca ise hastaneye başvuran adamın gözbebeğinde bir delik olduğu anlaşıldı.

ARI, GÖZBEBEĞİNİ SOKTU

Arı saldırısında, arılardan birinin adamın sağ gözünü soktuğu ortaya çıktı. Doktorlar, adamın irisinin alt kısmında gözle görülür bir kan biriktiğini, korneası ile gözünün beyaz kısmı arasındaki sınırda da bir delik olduğunu fark ettiler.

GÖZÜNÜN İYİLEŞMESİ 5 AY SÜRDÜ

Arı saldırısına uğrayan adamın, gözüne mızrak benzeri bir arı iğnesinin sıkıştığı tespit edildi. Doktorlar, iğneyi çıkarıp, tedaviye başladılar. Adamın sağ gözündeki görme yetisine yeniden kavuşması 5 ayı buldu.