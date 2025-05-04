Green Card sonuçları açıklandı: ABD hayali kuranlar dikkat!

Binlerce kişi için geri sayım sona erdi. DV-2026 Green Card çekilişi sonuçları belli oldu. Peki başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte adım adım kontrol rehberi.

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) çekilişinin sonuçları bugün açıklandı. 7 Kasım 2024'te sona eren DV-2026 başvurularının ardından binlerce kişi umutla bu günü bekliyordu. Sonuçlar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı.

GREEN CARD SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonucunu öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. Herhangi bir e-Devlet benzeri sistem yok; tek bir resmi site üzerinden kontrol yapılabiliyor.

İŞTE ADIM ADIM GREEN CARD SONUCU ÖĞRENME REHBERİ: