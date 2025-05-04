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 | Murat Makas

Green Card sonuçları açıklandı: ABD hayali kuranlar dikkat!

Binlerce kişi için geri sayım sona erdi. DV-2026 Green Card çekilişi sonuçları belli oldu. Peki başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte adım adım kontrol rehberi.

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Green Card sonuçları açıklandı: ABD hayali kuranlar dikkat!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 11:58

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) çekilişinin sonuçları bugün açıklandı. 7 Kasım 2024'te sona eren DV-2026 başvurularının ardından binlerce kişi umutla bu günü bekliyordu. Sonuçlar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açıldı.

GREEN CARD SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonucunu öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. Herhangi bir e-Devlet benzeri sistem yok; tek bir resmi site üzerinden kontrol yapılabiliyor.

İŞTE ADIM ADIM GREEN CARD SONUCU ÖĞRENME REHBERİ:

  • https://dvprogram.state.gov/ adresine giriş yapın.
  • Ana sayfada yer alan "Check Status" butonuna tıklayın.
  • Açılan sayfada sizden bazı bilgiler istenecek:
  • 16 haneli onay (Confirmation) numaranız
  • Soyadınız (Surname)
  • Doğum yılınız (Birth Year)
  • Doğrulama kodu (Captcha)
  • Tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girdikten sonra "Submit" butonuna tıklayın.
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