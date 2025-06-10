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 | Selahattin Demirel

Greta Thunberg İsrail'in aktivistlere muamelesini açıkladı: O belgeye imza istemişler

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 kişiden biri olan ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail’i uluslararası sularda insan kaçırmakla suçladı ve İsrail'in kendisine ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini gösteren belgeyi imzalatmaya çalıştığını söyledi.

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Greta Thunberg İsrail'in aktivistlere muamelesini açıkladı: O belgeye imza istemişler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 22:37

İsrail’in Gazze Şeridi’nde uyguladığı ablukayı kırmak ve yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisine müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve sınır dışı edilen ünlü İsveçli eylemci Greta Thunberg, Fransa’da açıklamalarda bulundu.

Sınır dışı edilmesinin ardından Fransa’nın başkenti Paris’teki Paris Charles de Gaulle Havalimanı’na inen 22 yaşındaki Thunberg, İsrail’i kendisini ve gemideki diğer aktivistleri uluslararası sularda kaçırmakla suçladı.

Greta Thunberg İsrail'in aktivistlere muamelesini açıkladı: O belgeye imza istemişler

"BELGEYİ İMZALAMAYI REDDETTİM"

İsrailli yetkililer, tarafından sınır dışı edilmeden önce ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini belirten belgeyi imzalamayı reddettiğini söyleyen Thunberg, ekibinin herhangi bir kanuna karşı gelmediğini belirterek İsrail’de gözaltında bulunan diğer aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN SÖZLERİNE KARŞI ÇIKTI

Thunberg, Gazze Şeridi’nde yıllardır devam eden deniz ablukasını kırarak Gazze’ye yardım götürme görevini bir gösteri olarak nitelendiren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın söylemlerine karşı çıktı.

Greta Thunberg İsrail'in aktivistlere muamelesini açıkladı: O belgeye imza istemişler

Genç akvitist, geçmişte işgal altındaki bölgeye yardım götürmeye çalışan daha büyük bir teknenin bombalandıktan sonra yardım çabalarının sonlandırıldığını hatırlattı.

İsrail, 22 yaşındaki Thunberg dahil 4 aktivisti sınır dışı ederken, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivist ise İsrail'de hakim karşısına çıkarılacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine, dün sabah erken saatlerde uluslararası sularda el koymuş, gemide bulunan 2'si Türk 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı. Gemi ise Aşdod limanına çekilmişti.

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