Grip benzeri gizemli hastalık 143 kişiyi öldürdü! En çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor

04 Aralık 2024 11:03 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:16

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde grip benzeri gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti. Hastalıktan en fazla kadınların ve çocukların etkilendiği belirtildi fakat hastalığın ne olduğuna dair gizem sürüyor.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti​'nde sadece kasım ayında 143 kişi grip benzeri hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin güneybatısında can kayıpları artarken yetkililer harekete geçti. Hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı gibi şikayetler oldu. Grip semptomlarının görüldüğü belirtildi.

Sağlık görevlileri, örnek toplamak için Kongo'nun güneybatısına gitti. Sivil toplum lideri Cephorien Manzanza, bölgedeki durumun oldukça endişe verici olduğunu söyledi.

HASTALIK EN ÇOK KADINLAR VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Yerel bir epidemolog, hastalıktan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocukların olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.