Grip olduğunu sandı hayatı karardı! Kol ve bacaklarını kestiler

04 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:45

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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan lise öğretmeni Sherri Moody'nin kolları ve bacakları siyahlaştı. Genç öğretmen, 4 kez ampütasyon geçirdi.

Başlangıçta, ciddiye almadığı bir sınıf gezisi sırasında soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşadığını ifade eden Moody, durumunun hızla kötüleşmesi, yüksek ateş ve nefes almada zorlanmanın ardından soluğu hastanede aldı.

CİDDİ BİR AKCİĞER ENFEKSİYONU

Hastanede genç öğretmene, okul gezisi esnasında yakalandığı düşünülen bir bakterinin neden olduğu, ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan çift zatürre teşhisi koyuldu.

VÜCUDU SEPTİK ŞOKLA YANIT VERDİ

New York Post'un aktardığına göre Moody'nin vücudunun enfeksiyona, kan basıncını önemli ölçüde düşüren ve yaşamı tehdit eden kritik bir durum olan septik şokla yanıt verdiği belirtildi.

Komaya giren genç kadının hayati organlarına kan akışı sağlamak için uygulanan ilacın kol ve bacaklardaki kan dolaşımını etkilediği, dirsek ve diz altındaki uzuvlarının kesilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Ampütasyonların ardından genç öğretmen taburcu edildi.