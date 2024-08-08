Guatemala'da korkunç ölüm: Binlerce voltluk akıma kapıldı o anlar kameraya yansıdı

08 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:05

Canı her sıkıldığında eline telefonu aldı: Polisi bin 307 kez aradı, tutuklandı

Canı her sıkıldığında eline telefonu aldı: Polisi bin 307 kez aradı, tutuklandı

Guatemala'da henüz 15 yaşındaki Débora Rebeca Xi Artola adlı genç kız, yüksek gerilim hattına kapılarak, korkunç bir şekilde canından oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ölüm videosunda, genç kızın arkadaşlarıyla beraber bir evin çatısında dans ettiği görülüyor. O esnada gruptaki gençlerden biri de fotoğraf çekiyor.

DANS EDERKEN ELEKTRİK TELİNE ÇARPTI

Hem dans edip hem de fotoğraf çekilmek isteyen genç kız bir anda elektrik teline çarpıyor ve yüksem gerilim hattına kapılıyor. Binlerce voltluk akım, genç kızı çarptığı anlar da kameraya yansıyor.

BİNLERCE VOLT KAFASINI KOPARDI

Görüntülerde, kızın vücudu ilk başta dumanlar içinde kabloda asılı kaldığı halde aşağı doğru sarktığı görülüyor. Genç kızın kafası koparak aşağı düşüyor.

ACILI ANNEDEN KIZINA VEDA

Korkunç ölümün ardından acılı anne, sosyal medya hesabından kızının gülümserken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, ''Seni sonsuza dek seviyorum. Prensesim'' notunu düştü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.