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Guatemala'da yas ilan ettiren facia! Hınca hınç dolu otobüs 115 metreden düştü
Tarih
06:37
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Dünya
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Editor
 | Suat Vilgen

Guatemala'da yas ilan ettiren facia! Hınca hınç dolu otobüs 115 metreden düştü

Guatemala'da tam kapasite dolu şekilde yol alan bir otobüs 115 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına çakıldı. En az 51 kişinin öldüğü kaza sonrası ülkede ulusal yas ilan edildi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 06:49

Orta Amerika ülkesi Guatemala korkunç bir faciaya sahne oldu. Ülkenin aynı adı taşıyan başkenti Guatemala'da kamuya ait bir otobüsün bir köprüden düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti. 

KALANLARIN HEPSİ AĞIR YARALI

İtfaiye Sözcüsü Edwin Villagran ibe birden fazla aracın karıştığı bir kaza sırasında şoförün kontrolü kaybettiğini ve 115 metre yükseklikten kanalizasyonun aktığı bir dereye düştüğünü söyledi. 

Guatemala Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Müdürü Hector Flores, baş aşağı ve dere yatağına çakılan ve yarı batık halde bulunan otobüsteki diğer yolcuların da ağır yaralı olduğu bilgisini verdi. 

ÜST ÜSTE YIĞILDILAR

Olay yerindeki bir itfaiyeci, başkentin kuzeydoğusundaki Progreso bölgesinden yola çıkan otobüs tam kapasite, hınca hınç dolu olduğunu belirterek "Düştükleri sırada onlarca insan birbirinin üstüne yığıldı ve kısa sürede hayatlarını kaybettiler" ifadelerini kullandı
Oscar Sanchez isimli gönüllü itfaiyeci ise hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.
Ülkede derin bir üzüntüye neden olan olayın ardından Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo bir günlük ulusal yas ilan etti.

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ETİKETLER
#otobüs kazası
#Guatemala
#Dünya
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