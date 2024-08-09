Gün geçtikçe İsrail'in tedirginliği artıyor! Halka uyarılar yapıldı, sığınaklar hazır

09 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:03

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor: İsrailli gazeteciden cinsel işkence için kan donduran savunma

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor: İsrailli gazeteciden cinsel işkence için kan donduran savunma

İran'ın başkenti Tahran'da yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim töreni için bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğrayarak öldürülmesinin Orta Doğu'da gerilim zirvede. İran, intikam bayraklarını astı, İsrail olası misilleme saldırısı için hazırlık yapıyor.

SAVAŞTA KUZEY CEPHESİ AÇILABİLİR!

İsrail medyasına göre, Tel Aviv topyekün bir savaş için hazır. Hatta İran ya da Hizbullah'a karşı önleyici saldırıya da hazırlanıyor. Mako'nun televizyonunda yer alan bilgilere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sadece Lübnan'la sınırlı kalmayacak bir operasyon hazırladı. Hazırlanan senaryolar roket ateşinin yanı sıra karadan ve denizden sızmaları da içeriyor.

İsrail'in kuzey cephesini açmak zorunda kalacağı, bu durumun da savaşta önemli bir değişikliğe neden olacağı belirtildi.

İran ve Hizbullah'ın ise misilleme saldırısı hazırlığı içinde olduğu biliniyor. Saldırının ne zaman gerçekleşeceğine dair istihbarat ise sıklıkla değişiyor. İsrail ise İran'dan önce Hizbullah'tan bir misilleme saldırısı bekliyor.

İSRAİL SALDIRILARA KARŞI ÖNLEM ALDI

İsrail saldırılara karşı sıkı bir hazırlık içinde. Halka güvenli odalarda yiyecek ve su stoklamaları çağrısı yapıldı. İsrail'deki hastaneler tıbbi ve cerrahi malzemeler, binlerce ünite kan, dizel yakıt ve benzin stoklayarak savaşa hazırlanıyor. Hastaların yer altı koğuşlarına taşınması bekleniyor ve arama kurtarma ekipleri büyük şehirlerde konuşlandırıldı.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.