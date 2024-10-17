Günde 20 bin adım atan kadının artık yürüyüp yürüyemeyeceği belirsiz! Şaka zannettiler acı gerçek ortaya çıktı

17 Ekim 2024 12:31 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:52

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan ve günlük düzenli 20 bin adım atan Rosanna Scarcella'nın artık yüreyememe ihtimali var. Genç kız iş yerinde yürümede sıkıntı yaşadığında herkes şaka yaptığını zannetti, gerçek bambaşka çıktı.

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Melbourne​'ün kuzeyinde bulunan Essendon'da yaşayan 40 yaşındaki Rosanna Scarcella, iş yerinde bir anda sağ bacağını düzgün bir şekilde kaldıramamaya başladı. Zorlu ve yoğun bir vardiyanın bacağı nedeniyle sitem eden genç kızın şaka yaptığını zanneden iş arkadaşları, Rosanna'nın merdivenden düşmesiyle durumun ciddiyetini anladı.

BEYNİNDE KİTLE OLDUĞU ANLAŞILDI

Her gün düzenli olarak 20 bin adım atarak yürüyüş yapan Rosanna, hastaneye gittiğinde beyninde "hareket sorunlarına yol açan" üç santimetrelik bir beyin tümörü olduğunu öğrendi. Rosanna acil olarak ameliyata alındı, kitle çıkarıldı. Fakat sağ bacağını halen hareket ettiremiyordu. Fizyoterapist yardımı alan Rosanna'nın tekrardan yürüyüp yürüyemeyeceği henüz bilinmiyor.

BAŞ AĞRILARINI CİDDİYE ALMADIĞI İÇİN PİŞMAN

Hastalığının ardından Rosanna, kız kardeşine bulunduğu itirafta baş ağrıları için "Keşke kontrole gitseydim ve sadece bir ağrı kesici alıp yürümeye devam etmeseydim" dedi.

Rosanna'nın ailesi, kızları için bir bağış kampanyası başlattı. Şimdiye kadar toplanan para ise hedefin 3 katına ulaştı.