Günde 57 sigaraya eşdeğer! Okul arkadaşlarından gördü, özendi, az kalsın ölüyordu

11 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:49

Mark Blight, kızı Kyla'nın bir arkadaşının evinde uyurken yere yığıldığını ve "maviye" dönüştüğünü söyleyen bir telefon görüşmesinin ardından 11 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki Mark Blight, arkadaşının evinde kaldığı sırada, sabaha karşı fenalaştı, morarmasının ardından bayılınca acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirme eşiğindeyken hastaneye kaldırılan Kyla'nın ciğerlerinin söndüğü, akciğerlerinde oluşan kabarcığın patladığını ve bir deliğe neden olduğu belirtildi.

Doktorlar, aşırı elektronik sigara kullanımı nedeniyle genç kızın ciğerlerinin söndüğünü söyledi. Ameliyata alınan Kyla'nın akciğerinin bir kısmı alındı, iki hafta boyunca hastanede kaldı.

''ELEKTRONİK SİGARALARI ATIN, BUNA DEĞMEZ''

Henüz 15 yaşındayken elektronik sigara içmeye başlayan Kyla, yaşadıklarından sonra çok pişman olduğunu, şimdilerde elektronik sigaralara dokunmaktan bile korktuğunu söyleyerek, herkesi uyarıyor.

Kyla'nın babası Mark ise tüm o korkunç zamanlarda kızının yanında olduğunu, içtiği elektronik sigaranın günde 57 sigaraya eşdeğer olduğunu, haftada ise 400 sigaraya denk geldiğini belirtti. Mark, gençlere ellerindeki elektronik sigaraları atmalarını, buna değmediğini söyledi.

HER GÜN KULLANIYORDU

Kyla ise 15 yaşında okuldaki arkadaşlarının bunu yaptığını gördükten sonra tek kullanımlık elektronik sigara kullanmaya başladığını ve 'zararsız' olduğunu düşünerek haftada 4.000 nefes çekerek her gün kullanmaya başladığını itiraf etti.