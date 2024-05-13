Güneş patlamasının etkileri sürüyor: Kuzey Işıkları California'da

13 May 2024 05:44 - Güncelleme : 13 May 2024 05:47

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ile meteor yağmuru, ABD'nin California eyaletindeki San Rafael bölgesindeki China Camp sahilinde güzel görüntü oluşturdu.