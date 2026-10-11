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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 05:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 05:41

Güney Afrika karıştı: Halk ayaklandı, ordu sokağa indi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde göçmen karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüşünce ülke karıştı. Halk ayaklanmasını bastırmakta polis güçleri yetersiz kalınca ordu devreye girerek sokağa indi. Çıkan olaylarda çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Güney Afrika karıştı: Halk ayaklandı, ordu sokağa indi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 05:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 05:41

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde göçmen karşıtı gösterilerdeki şiddet olaylarını bastırmak ve kamu düzenini yeniden sağlamak amacıyla askerlerden polislere destek geldi.

HABERİN ÖZETİ

Güney Afrika karıştı: Halk ayaklandı, ordu sokağa indi

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde göçmen karşıtı gösterilerdeki şiddet olaylarını bastırmak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ordu birlikleri polise destek vermek için sokaklara konuşlandırıldı.
Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerine bağlı askerler, olayların yaşandığı Johannesburg ve Durban kentlerine konuşlandırılarak devriye gezmeye başladı.
Durban'daki olaylar sebebiyle en az 19 kişi gözaltına alınırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.
KwaZulu-Natal Eyaleti Başbakanı Thami Ntuli, artan şiddet olayları nedeniyle Polis Bakanı Firoz Cachalia'dan ordu desteği talep etti.
Olaylar, Anayasa Mahkemesinin düzensiz göçmenlerin de sığınma başvurusu yapabilmesine imkan tanıyan kararının ardından şiddetlendi.
8 Ekim'de şiddete dönüşen gösterilerde 24 araç kundaklandı ve çoğu yabancılara ait çok sayıda iş yeri yağmalandı.
İçişleri Bakanlığı, protestoların şiddete dönüşmesi üzerine mahkeme kararını uygulamaya yönelik talimatını 9 Ekim'de geri çekti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

ASKERLER SOKAĞA İNDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerine (SANDF) bağlı askerler, göçmen karşıtı şiddet olaylarının sürdüğü ve Durban kentlerine konuşlandırıldı. Johannesburg'da şiddet olaylarının merkezlerinden Soweto bölgesinde askerlerin polisle birlikte devriye gezdiği görüldü.

Güney Afrika karıştı: Halk ayaklandı, ordu sokağa indi

ÇOK SAYIDA GÖSERİCİ GÖZALTINDA

Devlet televizyonu SABC’nin haberine göre, Durban’daki şiddet olayları nedeniyle en az 19 kişi gözaltına alındı.

KwaZulu-Natal polisinden yapılan açıklamada, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanıldığı, olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Güney Afrika karıştı: Halk ayaklandı, ordu sokağa indi

POLİS BAKANI ORDUDAN DESTEK İSTEDİ

Durban kentinin bağlı olduğu KwaZulu-Natal eyaletinin Başbakanı Thami Ntuli, dün yaptığı açıklamada, artan şiddet olayları nedeniyle görevdeki Polis Bakanı Firoz Cachalia’dan ordu desteği talep ettiğini duyurmuştu.

GÜNEY AFRİKA'DA GÖÇMEN KARŞITLARI AYAKLANDI

Güney Afrika’da göçmen karşıtı gösteriler, Anayasa Mahkemesinin temmuzda ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin de sığınma başvurusu yapabilmesine yönelik kararının uygulanmaya başlanmasının ardından şiddetlenmişti.

İçişleri Bakanlığının mahkeme kararını uygulamak amacıyla 28 Eylül’de yayımladığı talimatın ardından sığınma merkezleri önünde göçmen karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Gösterilerin 8 Ekim'de şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 10’u Johannesburg'da, 14’ü Durban’da olmak üzere toplam 24 araç kundaklanmış, çoğu yabancılara ait çok sayıda iş yeri yağmalanmıştı. Bakanlık, protestoların şiddete dönüşmesinin ardından 9 Ekim'de talimatı geri çektiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
#johannesburg
#Sandf
#Güney Afrika Cumhuriyeti
#Durban
#Thami Ntuli
#Dünya
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