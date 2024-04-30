Güney Afrika'da bir kişi banka hesabı açtırmak istedi! Gösterdiği teminat herkesi güldürdü

30 Nisan 2024 15:18 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:33

Güney Afrika merkezli Times Live sitesinin haberine göre, Gauteng eyaletinin Westonaria ilçesindeki banka şubesinde hesap açtırmak isteyen bir kişinin talebi, çalışanları hem şaşkınlığa uğrattı hem de güldürdü.

Banka hesabı açtırmak isteyen ve ismi açıklanmayan müşteri, hesap açılışı için para yerine peçeli baykuşunu vermeye çalıştı.

MÜŞTERİNİN İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLDİ

Söz konusu talep karşısında şaşıran banka çalışanları, sadece yasal ödeme yollarını ve araçlarını kabul edebileceklerini dile getirerek müşterinin isteğini geri çevirdi.

Banka yetkilileri, bu gelişmenin ardından ulaştıkları Baykuş Kurtarma Merkezinin, peçeli baykuşa el konulduğunu aktardı.