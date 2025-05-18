Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrine bağlı Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının organize suç ve çete bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DÜNYADA SUÇ ORANI EN YÜKSEK ÜLKELERDEN BİRİSİ

Güney Afrika, dünyada en yüksek suç oranlarından birine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Resmi verilere göre, sadece 2023 yılında ülkede 27 binden fazla cinayet işlendi. Uzmanlar, silahlı saldırıların çoğunlukla organize suç faaliyetleri, çete çatışmaları ve sosyal eşitsizliklerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor.