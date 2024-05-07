Güney Afrika'da facia: Bina çöktü, çok sayıda işçi kayıp
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 12:42 - Güncelleme : 07 May 2024 12:47
Güney Afrika'da inşaat halindeki bina çöktü. Olayda en az 5 işçi hayatını kaybetti, 49 işçinin ise akıbeti bilinemiyor.
Güney Afrika'nın George kentinde dün inşaat halindeki bir bina çöktü. George Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 21 işçinin enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, 49 işçinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.
Üç kurtarma ekibinin enkazın farklı noktalarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
EN AZ 75 İŞÇİ ŞANTİYEDEYDİ
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve soruşturma çağrısında bulundu.
Ramaphosa, "Olayın nedenine yönelik soruşturmalar, toplumun içine kapanmayı ve bu felaketin tekrarını önlemeyi amaçlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Çökme sırasında şantiyede en az 75 işçinin olduğu düşünülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı