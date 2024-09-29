Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Güney Afrika'da katliam gibi saldırı: Çok sayıda ölü var

Güney Afrika'da katliam gibi saldırı: Çok sayıda ölü var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 13:29 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:37

Güney Afrika'nın Lusikisiki adlı ücra bir kasabasında katliam gibi bir saldırı meydana geldi. Saldırganlar kasabada önlerine çıkan herkesi kurşun yağmuruna tuttu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Güney Afrika​'nın Lusikisiki adlı bir kasabasında katliam​ gibi bir silahlı saldırı​ meydana geldi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Polis​, saldırganların bulunması için çalışma başlattığını bildirdi. 

Polis, söz konusu saldırıda Lusikisiki kasabasında bulunan iki çiftliğin asıl hedef olduğunu açıkladı.

Güney Afrika'da katliam gibi saldırı: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

"HALA TRAVMA YAŞIYORUZ" 

Saldırı sırasında saklanarak kurtulmayı başaran bölge sakinlerinden Nomnikelo Ndlovu, "Silah sesleri ve tekmelenen kapılar duyduk. Saklanmaya çalıştık, o sırada insanlar vuruldu. Hala travma yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, henüz saldırının arkasındaki nedenin belirlenemediğini ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
güney afrikakatliamsaldırıpolis

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet29 Eylül 2024 13:39

Bu nasıl bir acımasızlık, Allah aşkına insanlara böyle şeyler yapılmaz

Sonraki Haber Yükleniyor...