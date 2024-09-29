Güney Afrika'da katliam gibi saldırı: Çok sayıda ölü var

29 Eylül 2024 13:29 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:37

Güney Afrika'nın Lusikisiki adlı ücra bir kasabasında katliam gibi bir saldırı meydana geldi. Saldırganlar kasabada önlerine çıkan herkesi kurşun yağmuruna tuttu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Güney Afrika​'nın Lusikisiki adlı bir kasabasında katliam​ gibi bir silahlı saldırı​ meydana geldi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Polis​, saldırganların bulunması için çalışma başlattığını bildirdi.

Polis, söz konusu saldırıda Lusikisiki kasabasında bulunan iki çiftliğin asıl hedef olduğunu açıkladı.

"HALA TRAVMA YAŞIYORUZ"

Saldırı sırasında saklanarak kurtulmayı başaran bölge sakinlerinden Nomnikelo Ndlovu, "Silah sesleri ve tekmelenen kapılar duyduk. Saklanmaya çalıştık, o sırada insanlar vuruldu. Hala travma yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, henüz saldırının arkasındaki nedenin belirlenemediğini ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı.