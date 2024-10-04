Güney Amerika'da 'ateş çemberi' manzarası! Güneş tutulmasında ilgi çeken anlar

04 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:59

Güney Amerika ülkelerinde 'ateş çemberi' olarak adlandırılan güneş tutulması meraklandıran görüntülere sahne oldu. Tutulma sırasında AY, Güneş'in yüzde 90'ını kapladı.

Güney Amerika ülkelerinde salı günü 'ateş çemberi' olarak adlandırılan güneş tutulması ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Özellikle Peru'da tutulma 1 buçuk saat gözlemlendi.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatırken, kalan kısmında ise ateş çemberini andıran ince ve parlak bir halka oluştu. Peru, Şili, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay, Uruguay'da gözlemlenen güneş tutulması görsel şölen oluşturdu.

Tutulma Peru'da yerel saatle 14.00 sıralarında başlayarak 15.30'a kadar kısmen gözlemlendi.