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 | Berkay Alptekin

Güney Kıbrıs'ta yeni bir terör örgütü kuruldu! Hedefte Türkler var

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türklere karşı mücadele yürüteceğini ilan eden bir terör örgütü kuruldu. Örgütün Osmanlı'ya karşı gerçekleştirilen Yunan isyanları sırasında sembolleşmiş "Ateş ve Balta" figürlerini kullanıyor.

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Güney Kıbrıs'ta yeni bir terör örgütü kuruldu! Hedefte Türkler var
KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 10:39

Güney Kıbrıs’ta Türklere karşı silahlı mücadele yürüteceğini ilan eden “Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” adlı terör örgütü kuruldu. Örgütün, Osmanlı'ya karşı gerçekleşen Yunan isyanının sembollerinden olan "Ateş ve Balta" figürlerini kullanıyor.

HEDEFTE TÜRKİYE VAR

Terör örgütü, Kıbrıs topraklarının Türkiye tarafından “işgal edildiği” yönünde propaganda yaparak destek toplamaya çalışıyor. Türkiye karşıtı söylemlerle faaliyetlerine hız veren örgüt, ilk olarak Temmuz 2024’te adını duyurmuştu.

AFİŞLERLE İLAN ETTİLER

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde arabaların sileceklerine ilk bildirilerini iliştiren ve kapı altlarından evlere atan örgüt, kavşaklara panolara, duvarlara afişler asarak, kuruluşunu ilan etti.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZLA SAVAŞACAĞIZ"

Rum terör örgütü yayınladığı bildirilerde şu ifadeleri kullandı:
“En büyük sorunumuz olan Türk işgalinin barışçıl çözümü için 50 yıl sabırla bekledik. Ne yazık ki tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanmış, vatanımızın yarısı işgalci Türk çizmeleri altında kalmıştır. İşte bu nedenle fraksiyonumuz bugünden itibaren Türk işgaline karşı uzun vadeli bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır. Vatanımızı ve esaret altındaki topraklarımızı kurtarmak için bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla savaşacağız."

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