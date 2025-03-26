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 | Berkay Alptekin

Güney Kore açıklarındaki Rus gemisinde patlama: Çok sayıda yaralı var

Güney Kore açıklarında bir Rus kargo gemisinde yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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Güney Kore açıklarındaki Rus gemisinde patlama: Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 17:20

Güney Kore’nin güneydoğusundaki Busan kenti açıklarında, "Crystal Asia" adlı Rusya bayraklı kargo gemisi yerel saatle sabah 07.14'te alevlere teslim oldu. Güney Kore sahil güvenliğine ait devriye botları ve helikopterler yangına müdahale ederek, gemideki mürettebatı kurtardı.

Güney Kore resmi haber ajansından yapılan açıklamada, gemideki 23 kişiden 6’sının yaralandığı olayda ciddi vücut yanıkları bulunan 2 kişinin helikopterle sağlık merkezine ulaştırıldığı belirtildi.

MAKİNE DAİRESİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alevler yaklaşık 40 dakika sonra söndürülürken, yangın ön bilgilere göre makine dairesinde patlama meydana gelmesi sonucu çıktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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