Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a gözaltı kararı

10 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:29

Güney Kore'de yalnızca 6 saat süren sıkıyönetim ilanı siyasi krize yol açtı. Sıkıyönetim kararını reddeden meclis, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un gözaltına alınmasını içeren tasarıyı kabul etti.

Güney Kore​ Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık'ta muhalefeti Kuzey Kore​ sempatizanlığı ve devlet karşıtlığıyla suçlayarak sıkıyönetim ilan etti. Muhalefetin çoğunlukta olduğu meclis ise sıkıyönetim kararını reddetti. Ülkede siyasi krize yol açan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI'NA GÖZALTI

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin gözaltına alınmasını öngören tasarı oylandı. Oylama sonucunda, aralarında Yoon, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in de olduğu 8 kişinin "derhal gözaltına alınması talebini" içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi. Oylamaya katılan 288 milletvekilinden 3'ü de çekimser oy kullandı.

Yoon'un azline ilişkin önerge, meclisin 3'te 2 çoğunluğu elde edememesi nedeniyle kabul edilmediği için muhalefet​ bu kez gözaltı tasarısını gündeme taşıdı.

YARGILAMA İÇİN ÖZEL YETKİLİ SAVCI ATANACAK

Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle yargılanması için özel yetkili savcı atanmasına ilişkin karar da mecliste kabul edildi.

8 OYLA AZLEDİLME REDDEDİLDİ

Öte yandan Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için sunulan azil önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu.

Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyduğu için 7 Aralık'ta oylanan önerge kabul edilmemişti.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu. Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.