Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan hodri meydan! 'Sonuna kadar savaşacağım'

12 Aralık 2024 06:35 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 06:47

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı sonrası hakkında başlatılan azil ve yargılama sürecine tepki gösterdi. Ülkenin geleceğinin tehlikede olduğunu belirterek azledilmesi veya yargılanması durumunda sonuna kadar savaşacağın söyledi

Güney Kore​'de siyasi kriz derinleşerek devam ediyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​, 3 Aralık’ta ilan edilen sıkıyönetimin bir "idari eylem" olduğunu belirterek, azledilmesi ve yargılanması halinde buna direneceğini ifade etti. Sıkıyönetim ilanının ardından ikinci kez televizyon aracılığıyla halka hitap eden Yoon, muhalefeti "hükümetin işleyişini felç etmekle" suçladı.

SIKIYÖNETİM SAVUNMASI: İDARİ BİR EYLEMDİR!

Sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Yoon, azledilmesi veya yargılanması halinde ülkenin geleceğini tehdit eden güçlere karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

Sıkıyönetim kararı için "Bu yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hamledir," diyen Yoon, sıkıyönetimin anayasal düzeni koruma amacı taşıdığını ve bu nedenle soruşturma konusu yapılamayacağını sözlerine ekledi.

GÜNEY KORE’DE SİYASİ KRİZ

Sıkıyönetim ilanı, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelerde" bulunduğu iddiasına dayanıyordu. Ancak Ulusal Mecliste yapılan oylamayla bu karar iptal edildi ve sıkıyönetim, Bakanlar Kurulu’nun onayıyla sona ermişti

Olayların ardından Yoon, "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Savcılık, Devlet Başkanı’na yurt dışı seyahat yasağı getirdi ve soruşturmayı derinleştirdi. 10 Aralık’ta Meclis, Yoon ve 8 kişinin gözaltına alınmasını öngören tasarıyı kabul etti.

GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genel Kurmay Başkanı Park An-su görevden alındı. Park, sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından "sıkıyönetim komutanı" olarak atanmıştı.

Ayrıca Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik için de tutuklama talep edileceği bildirildi.

6 BAKAN DA AZLEDİLMİŞTİ

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, başarısız sıkıyönetim ilanının ardından 5 Aralık'ta istifa etmişti. Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski bakan Kim, "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Park'tan önce sıkıyönetim ilanı nedeniyle aralarında Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı'nın olduğu 6 üst düzey asker görevden azledilmişti.