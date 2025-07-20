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 | Berrak Arıcan

Güney Kore felaketi yaşadı! Sel ve heyelanda çok sayıda can kaybı var

Güney Kore'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Kayıpların sayısı ise son olarak 9 olarak bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 09:20

’nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı baskınları ve toprak kaymalarının bilançosu ağırlaştı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, sel felaketinde 6’sı Güney Gyeongsang eyaletindeki Sancheong bölgesinde olmak üzere 10’a yükseldi. Diğer can kayıyplaının ise Gyeonggi eyaletindeki Osan şehri ile Güney Chungcheong eyaletindeki Seosan ve Dangjin şehirlerinden bildirildiği aktarıldı.

Güney Kore felaketi yaşadı! Sel ve heyelanda çok sayıda can kaybı var

YAKLAŞIK 13 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sel felaketinde haber alınmayan kişi sayısı 9’a yükseldi. Güney Gyeongsang eyaletindeki Sancheong bölgesinde 7, Güney Jeolla eyaletindeki Gwangju şehrinde 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Şimdiye dek 58 kişinin kurtarıldığı Sancheong'da arama-kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtilirken, ölü sayısının artabileceği aktarıldı. Bin 920 su baskını, ve kamu malı hasarı tespit edildiği, bina ve tarım arazileri dahil 2 bin 234 özel mülkte ise maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Ülke genelinde edilen kişi sayısının 12 bin 921’e ulaştığı açıklandı.

Güney Kore felaketi yaşadı! Sel ve heyelanda çok sayıda can kaybı var

GÜNEY KORE FELAKETİ YAŞADI

Güney Kore’nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde 4 gün boyunca etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı. Bazı bölgelerde ise geçici elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Güney Kore felaketi yaşadı! Sel ve heyelanda çok sayıda can kaybı var
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ETİKETLER
#yağış
#güney kore
#toprak kayması
#tahliye
#sel
#can kaybı
#felaket
#Dünya
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