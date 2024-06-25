Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 5. çöp balonu savaşları: Çeşit çeşit kurtlar yolladılar

25 Haziran 2024 10:34 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:52

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki soğuk savaş çöp balonlarıyla beraber devam ediyor. Güney Kore'nin bildirili propaganda balonlarına karşılık, Kuzey Kore çöp yollamayı sürdürüyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'e ve Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimlerine son olarak yaklaşık 100 tane çöp balonu indi.

ÇÖP BALONLARINDAN ÇEŞİT ÇEŞİT KURTLAR ÇIKTI

Kuzey Kore'nin 28 Mayıs’tan bu yana Güney Kore topraklarına gönderdiği çöp taşıyan balonların sayısının 2 bine ulaşırken çeşit çeşit kurtların da içinde olduğu ortaya çıktı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin daha önce balonlarla gönderdiği atıklar üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Bazı atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastladığı ifade edildi. Atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtildi.

KUZEY KORE NEDEN GÜNEY KORE'YE ÇÖP GÖNDERİYOR?

Geçtiğimiz ay Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) olarak bilinen, Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu grup, ülkeyi eleştirmek için Güney Kore'den 20 balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.

FFNK Grubu Başkanı Park Sang-hak, balonlarda Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu söyledi.

Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.

Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır." ifadesinin yer aldığı görüldü.

KİM'İN KIZ KARDEŞİ HAKARETLERLE TEHDİT ETMİŞTİ

Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı Güney Koreli grup ise Pyongyang’ın uyarısına rağmen Kuzey Kore’ye propaganda malzemeleri taşıyan balonlar göndermeyi sürdürmüştü.

Son olarak yazılı bir açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Koreli aktivistleri “iğrenç insan müsveddeleri” olarak nitelemişti.

Yeniden misilleme sinyali veren Kim, “Yapmamaları konusunda uyardığımız şeyleri tekrar yaptıklarına göre sorunla karşılaşmaları kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.