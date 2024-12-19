Güney Kore istihbaratı duyurdu! Rusya'da Kuzey Kore'nin kayıpları artıyor: En az 100 ölü, bin yaralı

19 Aralık 2024 07:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 07:24

Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa gönderilen Kuzey Kore birliklerinden kayıpların arttığı açıklandı. Güney Kore İstihbarat Servisi, Kuzey Kore askerlerinden en az 100'ünün hayatını kaybettiğini, bininin yaralandığını duyurdu.

Kuzey Kore​'nin Ukrayna​'ya karşı savaşmak üzere Rusya​'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) Kuzey Kore'nin savaşta verdiği kayıplara ilişkin açıklama geldi. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, ulaşılan son bilgileri Ulusal Meclis'te yapılan bir İstihbarat Komitesi toplantısında milletvekilleri ile paylaşan NIS, Rusya'ya gönderilen yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askerinin en az 100'ünün çatışmalarda hayatını kaybettiğini, bin Kuzey Kore askerinin ise yaralandığını açıkladı.

HÜCUM KUVVETİ OLARAK KULLANILIYORLAR

Kuzey Kore birliklerinin, ön cephelerde hücum kuvveti olarak kullanılmaları ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verme yeteneğinden yoksun olmaları nedeniyle kısa sürede çok sayıda kayıp verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile farklı alanlarda işbirliğini artıran Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermişti. ABD ve Ukrayna hükümetlerinden daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore birliklerinin Kursk bölgesinde aktif şekilde çatışmalara dahil olduğu ve birçok can kaybı yaşadığı ifade edilmişti. Kuzey Kore'nin Ukrayna ordusu karşısında verdiği kayıpların sayısı merak konusu olmuştu.