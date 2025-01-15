Görevden alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon tutuklandı! Ölüm cezası bile alabilir

15 Ocak 2025 06:34 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 06:45

Güney Kore'de yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Devlet başkanı Yoon Suk Yeol kinci kez tutuklanmak istendi. Başkanlık konutuna giden yetkililer, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatlarla engellendi. Ancak polis zor kullanarak barikatı aştı ve Yoon'u tutukladı.

Güney Kore'de, devlet başkanlığı krizi sürüyor. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol​'u tutuklama​ kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gidince bir kez daha ortalık karıştı.

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Anadolu Ajansı'nın Yonhap'tan aktardığı bilgilere göre, başkanlık konutuna giden CIO yetkilileri, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatla engellendi. Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişinin yanı sıra ile iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde insan kalkanı oluşturdu.

"AYAKLANMA" VE "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇLAMASI

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay vermesinin ardından barikatı aşan ve içeri giren polis kısa süre sonra Yoon'u tutukladı. Yoon, ülke tarihinde tutuklanan ve hatta ölüm cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalan ilk Güney Kore​ Devletinin Başkanı olarak da tarihe geçti.

ÖLÜM CEZASI BİLE ALABİLİR

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında devlet başkanlığından azledilen Yoon için tutuklama emri vermişti. Bu suç, Güney Kore kanunlarına göre ömür boyu hapis ve hatta ölüm cezasıyla cezalandırılabiliyor.

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