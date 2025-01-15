Görevden alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon tutuklandı! Ölüm cezası bile alabilir
Güney Kore'de yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Devlet başkanı Yoon Suk Yeol kinci kez tutuklanmak istendi. Başkanlık konutuna giden yetkililer, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatlarla engellendi. Ancak polis zor kullanarak barikatı aştı ve Yoon'u tutukladı.
Güney Kore'de, devlet başkanlığı krizi sürüyor. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'u tutuklama kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gidince bir kez daha ortalık karıştı.
ETTEN DUVAR ÖRDÜLER
Anadolu Ajansı'nın Yonhap'tan aktardığı bilgilere göre, başkanlık konutuna giden CIO yetkilileri, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatla engellendi. Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişinin yanı sıra ile iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde insan kalkanı oluşturdu.
"AYAKLANMA" VE "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇLAMASI
Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay vermesinin ardından barikatı aşan ve içeri giren polis kısa süre sonra Yoon'u tutukladı. Yoon, ülke tarihinde tutuklanan ve hatta ölüm cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalan ilk Güney Kore Devletinin Başkanı olarak da tarihe geçti.
ÖLÜM CEZASI BİLE ALABİLİR
Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında devlet başkanlığından azledilen Yoon için tutuklama emri vermişti. Bu suç, Güney Kore kanunlarına göre ömür boyu hapis ve hatta ölüm cezasıyla cezalandırılabiliyor.
GÜNEY KORE'DE NELER YAŞANDI?
- Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamento yaptığı oylamada bu kararın kaldırılmıştı.
- Bakanlar Kurulu'nun da kararı onaylanmasıyla Yoon, geri adım atmıştı.
- Meclis tarafından azli istenen Yoon, görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.
- Ancak muhalefetin girişimiyle Başbakan Han için de azil kararı verilmiş yerine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok göreve getirilmişti.