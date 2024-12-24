Güney Kore ne yapsa artan yaşlı popülasyonunun önüne geçemedi! Artık 'süper yaşlı toplum' kategorisinde

24 Aralık 2024 12:33 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:44

Güney Kore, ne yaptıysa nüfusunu gençleştirmede başarılı olamadı. En sonunda ülkenin 'süper yaşlı toplum' kategorisine girdiği açıklandı.

Suriye'de Esad korkusu bambaşka bir dil geliştirdi! Muhbirlerden, gizli polislerden kurtulmak için böyle anlaşıyorlardı

Suriye'de Esad korkusu bambaşka bir dil geliştirdi! Muhbirlerden, gizli polislerden kurtulmak için böyle anlaşıyorlardı

Eski Mossad ajanlarından adeta itiraf yağdı: Onlara sahte bir dünya oluşturduk, bu 10 yıllık tuzak planıydı!

Eski Mossad ajanlarından adeta itiraf yağdı: Onlara sahte bir dünya oluşturduk, bu 10 yıllık tuzak planıydı!

Bir türlü düşük doğum oranlarının önüne geçemeyen Güney Kore​'de yaşlı nüfusun önü alınamadı. Düşük doğum oranının ele alınması için bir bakanlık kurmayı planlayan ülkede bazı şirketlerin her bebek sahibine para verecek olması da işe yaramadı. Güney Kore artık 'süper yaşlı toplum' kategorisinde.

Yonhap'ın Güney Kore İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 10,24 milyona ulaştı. Yaşlıların 51,22 milyon kişilik nüfusun yüzde 20'sine tekabül etmesi nedeniyle Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girmiş oldu.

YAŞLI POPÜLASYONU SÜREKLİ ARTTI

İçişleri Bakanlığı, nüfus odaklı bir bakanlık kurularak tedbirler alınmasına "acil ihtiyaç" duyulduğunu kaydetti. Ülkede 2008'de 4,94 milyon kişiden oluşan yaşlı nüfus, 2019'da ülke nüfusunun yüzde 15'ini geçti. Yaşlılar, bu yılın başında popülasyonun yüzde 19,05'ine ulaştı.

'YAŞLI TOPLUM' KATEGORİSİNDEYDİ

Güney Kore, 2017'de 65 yaş ve üzeri kişilerin, nüfusun yüzde 14'ünü oluşturduğu için "yaşlı toplum" kategorisine girmişti.

Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7'sini aştığı ülkeleri "yaşlanan toplum", yüzde 14'ünü aşan ülkeleri "yaşlı toplum", yüzde 20'sini aşan ülkeleri de "süper yaşlı toplum" olarak sınıflandırıyor.

2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de, sosyoekonomik nedenlerle doğum oranları düşüş gösteriyor.