Güney Kore'de aşırı sıcaklar öldürüyor! Onlarca insan, yüz binlerce hayvan öldü

21 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:04

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Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaştı. Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) verilerine göre 20 Mayıs'tan bu yana 2 bin 994 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelere başvurdu. İnsanların ölümüne neden olan kavurucu sıcaklar, 997 bin çiftlik hayvanının da telef etti.

GÜNEY KORE'DE SICAKLAR GELİP GEÇİCİ DEĞİL

Aşırı sıcakların Güney Kore'nin uzak doğusu ve Jeju Adası dışında birçok kesimde 29 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceğini duyuran Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ise, ortalama sıcaklık değerlerinin 35 santigrat derece civarında seyredeceğini açıkladı. Saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısını yineleyen yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu.

2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK SICAKLIK

Güney Kore yazın başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisi altına girmiş, Kore Meteoroloji İdaresi 4 Ağustos'ta Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını duyurmuştu. Söz konusu değerin 4 Ağustos 2018'den bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı.