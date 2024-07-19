Güney Kore'de bir ilk! Kuzey Koreli firari diplomat bakan yardımcısı oldu

19 Temmuz 2024 08:56 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:16

Kuzey Kore'nin eski diplomatı Tae Yong-ho, Güney'e yerleşen binlerce kişi arasında en üst düzey firari ve bakan yardımcılığı görevi verilen ilk kişi oldu.

62 yaşındaki Tae, 2016 yılında Güney Kore'ye kaçmadan önce Pyongyang'ın Birleşik Krallık'taki büyükelçi yardımcısıydı. Daha sonra Tae, devlet fonlarını zimmete geçirmek gibi çeşitli suçlarla suçlandı.

KORE'NİN BARIŞÇIL BİRLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAK

Tae, Güney Kore'nin 2020 Ulusal Meclisi'nde sandalye kazanan ilk eski Kuzey Koreli oldu. Eski Kuzey Koreli, yeni görevinde Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ofisine Kore'nin barışçıl birleşmesi konusunda danışmanlık yapacak.

Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Liberal demokrasiye dayalı barışçıl bir birleşme politikasının kurulmasına yardımcı olacak ve yurt içi ve yurt dışından destek toplayacak doğru kişidir" ifadelerine yer verildi.

1962 yılında Pyongyang'da doğan Tae, 27 yaşında dışişleri bakanlığına girdi ve yaklaşık 30 yılını iktidardaki Kim hanedanının üç kuşağı altında çalışarak geçirdi.

Tae daha önceki açıklamalarında Kuzey Kore'den ayrıldığını çünkü çocuklarının "sefil hayatlar" yaşamasını istemediğini söylerken, ayrıca Kim Jong Un rejimine karşı duyduğu tiksintiyi de dile getirdi ve Güney Kore demokrasisine hayranlığını ifade etti.

DİPLOMATLARIN FİRARLARI ARTIYOR

Son olarak Küba'da görev yapan eski bir Kuzey Koreli diplomatın daha firar ettiği ileri sürüldü.

Firarinin 52 yaşındaki Ri Il Kyu olduğu belirtilirken, adamın "Kuzey Kore rejiminden duyduğu hayal kırıklığı ve kasvetli bir gelecek" nedeniyle kaçtığı ifade edildi.

Chosun Ilbo gazetesinin aktardığına göre, "Her Kuzey Koreli en azından bir kere Güney Kore'de yaşamayı düşünür" diye yazıldı.