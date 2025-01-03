Güney Kore'de kriz sürüyor! Cumhurbaşkanını tutuklamak isteyen polise karşı etten duvar ördüler

03 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:51

Güney Kore'de azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’u tutuklamak için başkanlık konutuna giren polis direnişle karşılaştı. Devlet Başkanı Yoon’un destekçileri ve güvenlik güçleri tarafından tutuklamanın engellediği kaydedildi. Yüzlerce destekçi ve güvenlik görevlisi, emniyet güçlerinin devlet başkanını tutuklamasına engel oldu.

Güney Kore polisi, azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’u tutuklamak için gittiği konutundan tüm çabalara rağmen eli boş döndü. Yoon'un evinin önüne gelen polis​, azledilen başkanın yüzlerce destekçisi tarafından engellendi.

Polis, kalabalığı dağıtarak vatana ihanetle suçlanan Başkanı tutuklayamadı. Bu olaydan sonra Güney Kore​ yetkilileri, "Yoon'un yargılanmasının, kendisi tutuklamadan devam edeceği" kararını verdi.

DESTEKÇİLER TOPLU ANT İÇTİ

Yoon'un destekçileri, sabahın erken saatlerinde başkanlık konutunun önünde bir araya geldi. Yoon’u destekçileri, "kendisini tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimi engellemek için" toplu ant içti.

Yolsuzluk Soruşturma Dairesi'nden (CIO) yetkililer, Perşembe günü sabah 7’den kısa bir süre sonra başkanlık konutunun kapılarına ulaştı ve yürüyerek içeri girdi.

Konutun içinde, CIO yetkilileri ve onlara eşlik eden polisler, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Hizmeti (PSS) personeli ve cumhurbaşkanlığı güvenliğine atanan askeri birliklerin oluşturduğu kordona rastladı.

Yoon'u soruşturan Yolsuzluk Soruşturma Dairesi (CIO), 200 güvenlik personelinin ve Yoon'un destekçilerinin 'etten bir duvar oluşturduklarını' söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, birliklerin PSS’nin kontrolü altında olduğunu açıkladı. CIO, saat 13.30 civarında, "polisin güvenliğini tehdit eden engellemeler nedeniyle" tutuklama​ girişimini iptal etti ve Yoon'un zorluk çıkarmasından dolayı “derin üzüntü duyduğunu” belirtti.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Yoon’un avukatı, tutuklama emrinin geçersiz olduğunu ve uygulamaya konmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yoon’un avukatı, yasal işlem başlatacaklarını ifade etti ancak ayrıntı vermedi.

Salı günü mahkeme tarafından onaylanan tutuklama emri, Yoon’un ifade vermeyi reddetmesi ardından çıkarıldı. Emir, 6 Ocak’a kadar geçerli ve Yoon tutuklandıktan sonra yetkililere onu 48 saat boyunca gözaltında tutma yetkisi veriyordu. CIO, tutuklama kararını geri çektiğini duyurdu.