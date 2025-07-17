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 | Berrak Arıcan

Güney Kore'de şiddetli yağışlar felaketi getirdi: İstinat duvarı yıkıldı, can kayıpları var

Güney Kore'de etkili olan şiddetli sağanak yağışları sel ve heyelana neden oldu. Osan'da istinat duvarı çöktü, Seosan'da ise bir araç sular altında kaldı. İki kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 700 kişi ise tahliye edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:53

’nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gyeonggi eyaletindeki Osan şehrinde seyreden bir aracın üzerine istinat duvarı çökmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şiddetli yağışlar felaketi getirdi: İstinat duvarı yıkıldı, can kayıpları var

Güney Chungcheong eyaletindeki Seosan şehrinde ise sular altında kalan bir aracın sürücüsünün öldüğü doğrulandı.

ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Güney Koreli yetkililer, Seosan ve Buyeo şehirlerinde 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 313 hanede yaşayan bin 700 kişinin ve riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Güney Kore'de şiddetli yağışlar felaketi getirdi: İstinat duvarı yıkıldı, can kayıpları var

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Şiddetli sağanak yağışların etkisini sürdüreceği konusunda uyaran Kore Meteoroloji Ajansı (KMA), Cuma gününe dek Seul metropol bölgesi ve Chungcheong eyaletinde 50 ila 150 milimetre, Kuzey Jeolla eyaletinde 30 ila 100 milimetre ve Gwangju ve Güney Jeolla eyaletlerinde 20 ila 80 milimetre arasında beklendiğini açıkladı. Ulsan ve Busan şehirlerinde de Cumartesi gününe dek 100 ila 200 milimetre arasında yağış beklendiği bildirildi.

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ETİKETLER
#yağış
#güney kore
#toprak kayması
#sel
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#Seosan
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