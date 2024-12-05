Güney Kore'de sıkıyönetim sonrası kriz sürüyor! İstifalar kabul edildi

05 Aralık 2024 05:46 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 05:49

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilanı ve ardından geri adım atması, siyasi krize yol açtı. Krizin etkileri, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un istifası ve yeni savunma bakanı adayı açıklamasıyla kabinede de hissedildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Chung Jin-suk, Yoon’un Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un istifasını kabul ettiğini duyurdu. Kim, sıkıyönetim kararının ardından yaşanan kaos ve halkta oluşan endişeden dolayı sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Sıkıyönetim kararıyla ilgili kafa karışıklığına neden olduğum için üzgünüm. Tüm sorumluluğu üstlenerek görevimden ayrılıyorum” dedi.

YENİ SAVUNMA BAKANI ADAYI: CHOİ BYUNG-HUK

Başkan Yoon, istifa eden Kim’in yerine Güney Kore’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak görev yapan emekli General Choi Byung-huk’u savunma bakanlığına aday gösterdi. Chung Jin-suk, Choi’nin “Güney Kore-ABD askeri ittifakını sürdürme ve ordunun temel görevlerini yerine getirme konularında yetkin bir aday” olarak görüldüğünü açıkladı. Choi’nin adaylığı, meclisin onayını alırsa resmileşecek.

Başkan Yoon, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak sıkıyönetim ilan etmişti. Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atanmış, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri durdurulmuştu. Ancak Ulusal Meclis’te yapılan acil toplantıda sıkıyönetimin kaldırılmasına karar verildi ve Yoon bu karara uyarak sıkıyönetimi 6 saat sonra sona erdirdi.

MUHALEFET YOON'UN GÖREVDEN ALINMASINI TALEP EDİYOR

Sıkıyönetim kararı, ülkede büyük tepkiyle karşılandı. Muhalefetteki 6 parti, Yoon’un görevden alınması için meclise önerge sundu. Krizin siyasi yankılarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.