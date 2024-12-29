Güney Kore’de uçak kazası! İniş sırasında pistten çıktı: En az 47 ölü, çok sayıda yaralı

29 Aralık 2024 05:42 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 06:42

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı pistten çıkarak duvarlara çarptı. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 47 kişinin hayatını kaybederken, şu ana dek 3 kişinin canlı kurtarıldığı çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan uçağında düşmeden hemen önce çekilen video ortaya çıktı! Yolcular kurtarılmak için dua ediyor

Azerbaycan uçağında düşmeden hemen önce çekilen video ortaya çıktı! Yolcular kurtarılmak için dua ediyor

Güney Kore facia gibi bir kazaya sahne oldu. Tayland​'ın Bangkok​ şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı.

EN AZ 47 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muan Uluslararası Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. 3kişi ise canlı olarak kurtarıldı.

KAZA SONRASI ALEV ALDI

Yerel saat ile 09.07’de meydana gelen kazanın kesin nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği iddia edildi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.