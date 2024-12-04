Güney Kore'de veto edilen sıkıyönetim ilanıyla Başkan Yoon Seuk Yeol yapayalnız kaldı! Tepkiler çığ gibi

04 Aralık 2024 10:11 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:13

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla siyasi kaos patlak verdi. Meclis kararı geçersiz kıldı. Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol ise adeta yapayalnız kaldı. Başkan Yoon'un tüm danışmanları istifa etti. Muhalefet Yoon'un istifasını istiyor. Bazı sendikalar, Başkan Yoon'un istifasını verene kadar greve gitme kararı aldı. İktidar partisi ise durumdan sorumlu tuttuğu Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını talep etti.

Güney Kore​'de dün gece televizyonda yaptığı konuşmayla sıkıyönetim ilan eden Başkan Yoon Seuk Yeol, parlamento kararıyla geri adım atmak zorunda kaldı. Ülkeyi siyasi kaosa sürüklemekle suçlanan Başkan Yoon'a karşı tepkiler sürüyor. Birçok kişi, muhalefet partileri, sendikalar Yoon'un istifasını istiyor.

Güney Kore'de muhalefet partileri de Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'ün görevden alınması için meclise önerge vereceğini bildirdi. Önergenin hafta içinde oylanması bekleniyor.

Muhalefetteki Demokratik Parti (DP), Başkan Yoon'un istifasını talep etmişti. Yoon'un kıdemli danışmanları da istifalarını sunduğu belirtmişti.

BAŞKAN YOON'UN KENDİ PARTİSİ DE TEPKİLİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ilan ettiği sıkıyönetim yaklaşık 6 saatin ardından yürürlükten kalkarken, kendi partisinden Yoon’a tepki geldi. PPP Genel Başkanı Han Dong-hoon sıkıyönetim kararını “trajik” olarak niteleyerek, "İktidar partisi olarak halk karşısında çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

"Başkan Yoon, bu trajik durumu doğrudan ve etraflıca açıklamalıdır" diyen Han, "Söz konusu sıkıyönetim uygulamasını tavsiye eden savunma bakanı derhal görevden alınmalı ve tüm sorumlular hesap vermelidir" şeklinde konuştu.

GÜNEY KORE'DE NELER OLDU? SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

YOON, KUZEY KORE'Yİ VE MUHALEFETİ SUÇLADI

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

SIKIYÖNETİM HÜKÜMSÜZ

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.