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 | Sule Altinel

Güney Kore'de yangın faciası! 15 kişi öldü, binlerce hektarlık alan kül oldu

Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısı 15'e yükseldi. Faciada 15 bin hektardan fazla alan kül olurken, yetkililerin müdahalesi sürüyor. İşte detaylar...

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Güney Kore'de yangın faciası! 15 kişi öldü, binlerce hektarlık alan kül oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 02:55
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 02:55

Güney Kore orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin güneydoğusundan başlayan yangınlar birçok bölgeye yayıldı. Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanı kül eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, yangınlarda ölü sayısının 15'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 15 kişi yaralanmış, 3 bin 300'ün üzerinde kişi tahliye edilmişti.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, 15 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alanın kül olduğu kaydedilmişti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cheongsong bölgesindeki cezaevinde bulunan çok sayıda mahkumun, yangından etkilenmeyen hapishanelere tahliye edildiği belirtilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 hektar kaç dönüm yapar?
1 hektar 10 dekara eşittir. 1 hektar 10.000 m2dir. 1 dekar ise 1000 m2dir. Bu üç birim de tarımda kullanılsa bile, hektar daha ziyade ormancılıkta kullanılır.
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