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Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü, 11 yaralı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 22:53 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 23:04
Güney Kore&#039;de yangın faciası: 6 ölü, 11 yaralı

Güney Kore'deki bir otelde meydana gelen yangında facia yaşandı. Yangında 6 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'nin Bucheon şehrinde bulunan 9 katlı bir otelde, nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Meydana gelen yangın kısa sürede büyürken, 6 kişi yaşamını yitirdi ve 11 kişi yaralandı.

Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü, 11 yaralı - 1. Resim

YARALI VE ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Bir itfaiye yetkilisi, "Şu anda yangını söndürüyoruz ve insanları kurtarmaya çalışıyoruz, dolayısıyla ölü sayısını tam olarak belirlemedik. Misafirleri kurtarmaya devam ettikçe ölü sayısı artabilir" diye konuştu. 

Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü, 11 yaralı - 2. Resim

İçişleri Bakanı Lee Sang-min, yangınla mücadele yetkililerine ve yerel yönetime, mevcut tüm personel ve ekipmanı kullanarak yangını söndürmek ve insanları kurtarmak için topyekun çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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