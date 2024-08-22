Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü, 11 yaralı

22 Ağustos 2024 22:53 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 23:04

Orman yangınları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele konularının görüşüleceği kabine toplantısı ilk kez bir ilçede yapılacak

Orman yangınları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele konularının görüşüleceği kabine toplantısı ilk kez bir ilçede yapılacak

Güney Kore'nin Bucheon şehrinde bulunan 9 katlı bir otelde, nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Meydana gelen yangın kısa sürede büyürken, 6 kişi yaşamını yitirdi ve 11 kişi yaralandı.

YARALI VE ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Bir itfaiye yetkilisi, "Şu anda yangını söndürüyoruz ve insanları kurtarmaya çalışıyoruz, dolayısıyla ölü sayısını tam olarak belirlemedik. Misafirleri kurtarmaya devam ettikçe ölü sayısı artabilir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Lee Sang-min, yangınla mücadele yetkililerine ve yerel yönetime, mevcut tüm personel ve ekipmanı kullanarak yangını söndürmek ve insanları kurtarmak için topyekun çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.