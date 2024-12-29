Güney Kore'deki uçak kazasından son mesaj ve şans eseri kurtulan 2 kişinin ilk sözleri

29 Aralık 2024 12:57 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:18

Güney Kore'deki uçak faciasındaki son mesaj ortaya çıktı. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağından şans eseri kurtulan sadece 2 kişi olduğu tespit edildi. Bir yolcunun ise kazadan hemen önce akrabasına attığı iddia edildi.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıktı ve duvara çarptı. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişinin sağ çıktığı bildirildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri, kazadan hemen önce akrabasına son mesajını gönderdi. Yolcu, uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylediği mesajında son olarak, ''Son sözlerimi söylemeli miyim?'' yazdı.

KAZADAN KURTULANLARIN İLK SÖZLERİ

Kazadan şans eseri sağ kurtarılan ve acil olarak hastaneye kaldırılan uçuş görevlisi Lee Im ise hastanede ilk sözlerini söyledi. 33 yaşındaki Lee, doktorun ''Neresi acıyor?'' sorusuna ''Ne oldu?'' diyerek cevap verdi. Lee, yaşananları anlatmak yerine ''Neden buradayım?'' diye sorunca hafıza kaybı yaşadığı belirtildi.

Uçağın kuyruk kısmındaki yolculara hizmetten sorumlu olan Lee'nin sol omzunda kırık, başında ise yaralar olduğu, bilincinin açık olduğu açıklandı.

Kazadan önce Lee'nin emniyet kemerini bağladığını ve uçağın indiğini sandığını, daha sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Lee'nin nabzının normal olduğu ve yürüyebildiği aktarıldı.

Kazadan sağ olarak kurtulan 2. kişi ise 20'li yaşlarındaki kadın uçuş görevlisi Koo Mo Mo idi. Genç kadın, "uçağın motorlarından birinin yandığını ve ardından patladığını" söyledi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Koo Mo Mo'nun, uçağın kuyruk kısmına yakın bölümde yer alan acil çıkış alanında bulunduğu ve kaza sırasında kuyruk kısmının kopmasıyla kurtulduğu vurgulandı.

SON 30 YILIN EN ÖLÜMCÜL UÇAK KAZASI

Güney Kore'de meydana gelen kazanın, ülkedeki son 30 yılın en ölümcül uçak kazası olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre, kazaya, iniş takımlarında yaşanan bir arızanın neden olduğu düşünülüyor. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Uçağı düşen havayolu şirketinin CEO'su Kim E-bae, şirketin internet sitesinde resmi bir açıklama yayınladı. CEO açıklamasında, "Öncelikle, Jeju Air'e güvenen herkesten özür dilemek için başımızı eğiyoruz. Her şeyden önce, bu kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerine en derin taziyelerimizi ve özürlerimizi iletiyoruz. Şu anda, kazanın nedenini belirlemek zor ve ilgili hükümet kurumlarından resmi soruşturma sonuçlarını beklemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

GÜNEY KORE'DE UÇAK KAZASI

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada ilk belirlemelere göre 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı.

Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.