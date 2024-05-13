Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 20 büyük balonlu mesaj
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 May 2024 15:03 - Güncelleme : 13 May 2024 15:20
Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu bir örgüt, Kuzey Kore'ye 20 balonla mesaj gönderdi. Balonlarda 300 bin broşür, 2 bin USB bellek bulunuyor.
Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) olarak bilinen, Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu grup, ülkeyi eleştirmek için Güney Kore'den 20 balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.
''KİM JONG-UN VATAN HAİNİ''
FFNK Grubu Başkanı Park Sang-hak, balonlarda Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu söyledi.
Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.
Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır." ifadesinin yer aldığı görüldü.
Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu FFNK gibi gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı