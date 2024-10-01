Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı! Balistik füze ve silahları sergilediler

01 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:36

Güney Kore'den Kuzey Kore'yi kızdıracak bir hamle geldi. Başkent Seul'de düzenlenen Silahlı Kuvvetler Günü'ne özel etkinlikte en güçlü balistik füzesi Hyunmoo-5 ve çeşitli etkili silahlar sergilendi.

Güney Kore, Silahlı Kuvvetler Günü'nde en güçlü balistik füzesi Hyunmoo-5 ve çeşitli etkili silahlarını sergiledi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre; Güney Kore ordusu, başkent Seul'ün güneyindeki Seul Hava Üssü'nde Silahlı Kuvvetler Günü'ne özel bir tören düzenledi.

8 TONLUK SAVAŞ BALIĞI TAŞIYABİLİYOR

Törende, yer altı sığınaklarını yok edebilme kapasitesine sahip, yaklaşık 8 tonluk konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen Hyunmoo-5 balistik füzesi de dahil olmak üzere, toplamda 340'a yakın askeri araç ve silah sistemi sergilendi.

HER TEKNOLOJİDEN ÜRÜN TANITILDI

Binlerce askerin katılımıyla gerçekleşen törende ayrıca Hyunmoo karadan karaya füzeleri, K9 Thunder obüsleri ve dört ayaklı robotlar gibi ileri teknoloji ürünü silahlar tanıtıldı.

ABD ise, Güney Kore'ye olan güvenlik taahhüdünü vurgulamak amacıyla tören sırasında uzun menzilli B-1B bombardıman uçağını uçurdu.

GEÇİT TÖRENİ DE DÜZENLENECEK

Güney Kore ordusunun günün ilerleyen saatlerinde, askerlerin moralini yükseltmek ve Kuzey Kore’nin olası saldırılarına karşı caydırıcılığını göstermek amacıyla başkentte bir geçit töreni düzenleyeceği ifade edildi.