Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yardım çubuğu! Kızılhaç hızlı bir yanıt bekliyor

01 Ağustos 2024 15:59 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:01

Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da onlarca kişi öldü

Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da onlarca kişi öldü

Kuzey Kore'yi sel aldı, binlerce kişi yerinden oldu! Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü

Kuzey Kore'yi sel aldı, binlerce kişi yerinden oldu! Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü

Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre, son günlerde kuzey bölgelerini vuran şiddetli yağışlar Sinuiju ve Uiju bölgelerinde 4 binden fazla evi sular altında bıraktı.

Devlet medyası yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sular altında kalan bölgeleri bizzat denetlediğini ve hasarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiğini söyledi.

BİN 100'DEN FAZLA ÖLÜ, BİN 500 KADAR KAYIP

Güney Kore televizyonu Chosun, ismi açıklanmayan bir hükümet yetkilisine dayanarak bin 100'den fazla kişinin öldüğünü ve bin 500 kadar kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Güney Kore hava durumu ajansına göre Sinuiju'da hafta sonu erken saatlerde daha fazla yağmur bekleniyor.

Felaketler dolayısıyla Güney Kore Kızılhaç yardım örgütü, Kuzey Kore'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin neler olduğunu, yardımın ölçeğini ve nasıl aktarılacağını görüşmeye hazır olduklarını ve Pyongyang'dan hızlı bir yanıt beklediklerini söyledi.